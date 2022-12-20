Политолог оценил военный потенциал Северной Кореи Политолог Губин: Северная Корея обладает оружием, способным преодолеть расстояние до США

Фото: Defense Ministry/Global Look Press

Северная Корея обладает оружием, которое способно преодолеть расстояние до США, заявил Lenta.ru доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин. По его словам, недавно Северная Корея заявляла об испытании нового ракетного двигателя, который может использоваться в ракетах тяжелого класса большой дальности: хотя страна не испытывала оружие на межконтинентальную дальность, потенциально она все же обладает такой возможностью.

По оценкам экспертов, ракеты, которые КНДР демонстрировала на протяжении последних двух-трех лет, способны долететь до США, — подчеркнул политолог.

Также он призвал не забывать о космической программе КНДР, которая имеет двойное назначение: обеспечение связи с навигацией и наведение для собственного ракетного оружия. Поэтому технологии, которые разрабатываются в Северной Корее, могут быть использованы и в космической технике.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замзавотделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон намекнула, что Пхеньян в ближайшее время может провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты на большую дальность, чтобы продемонстрировать технологию защиты боеголовки от перегрева при повторном входе в атмосферу. По ее словам, это решение станет ответом на критику со стороны Запада.