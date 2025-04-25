Политолог оценил вероятность ядерного конфликта Пакистана и Индии Политолог Куприянов исключил ядерный конфликт между Индией и Пакистаном

Фото: Ales Utouka/Global Look Press

Отношения между Индией и Пакистаном будут накаляться, но до ядерного конфликта не дойдет, заявил РИА Новости руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Политолог допустил, что возможен удар с применением управляемых бомб или тактических ракет с беспилотниками.

До ядерной войны не дойдет, до конвенциональных каких-то масштабных действий с применением танков, допустим, и больших масс пехоты тоже явно не дойдет, — сказал он.

Куприянов отметил, что возможные удары если и будут наноситься, то только в географически ограниченном регионе. В ближайшее время, отметил эксперт, теракт в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля не забудется. Однако случившееся не отразится на положении мусульман в Индии.

При этом политолог допускает, что обстановка в Кашмире сильно накалится. Отношения между Индией и Пакистаном будут обостряться до тех пор, пока власти первой страны не смогут показать, как сумели жестко ответить на нападение, и сделать это убедительно.

Ранее американские журналисты сообщили, что эскалация между Индией и Пакистаном может обернуться новым вооруженным конфликтом. Аналитики отмечают, что резкое ухудшение отношений двух стран произошло после нападения на туристов в Кашмире.