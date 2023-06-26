Политолог оценил вероятность вступления Австрии в НАТО Политолог Сипров: Австрия откажется вступать в НАТО ради сохранения нейтралитета

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Австрия не хочет вступать в НАТО и с большой вероятностью продолжит отказываться от данного предложения ради сохранения нейтралитета, заявил генеральный директор Института коммуникационного менеджмента Вадим Сипров. В разговоре с LIFE.ru политолог уточнил, что благодаря такой позиции государству удалось вернуть утраченный в ходе Второй мировой войны статус ведущего игрока.

Нейтралитет позволил частично вернуть исторически сложившийся, но утраченный в начале XX века статус ведущего европейского игрока: по крайней мере, в сегменте международной политики и в области культур, — пояснил эксперт.

Главной проблемой политолог называет конфликт нейтралитета и евроинтеграции. В связи с этим Австрия оказывается под серьезным давлением. Эксперт по внутренней и внешней политике Артем Ананьев напомнил, что независимость Австрии признана 15 мая 1955 года, а с 26 октября 1955 года нейтралитет установлен федеральным конституционном законом страны.

Ананьев объяснил, что Австрии финансово выгодно сохранять нейтральный статус. Так, государство не тратит дополнительные средства на членство в НАТО, не участвует в военных кампаниях и учениях блока. Эксперт уточнил, что нейтральный статус дает Австрии возможность быть площадкой для международных переговоров и миротворческих инициатив. Вступление в НАТО станет для государства риском и может привести к непредсказуемым последствиям, заключил политолог.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль ранее заявила, что в результате введения санкций против России пострадала репутация тех, кто их вводит. По ее словам, международное сообщество потеряло доверие ко многим международным институтам.