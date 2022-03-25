Политолог оценил вероятность войны между КНДР и Южной Кореей

Вероятность «второй Корейской войны», поводом для которой послужат осознанные действия Пхеньяна или Сеула, довольно мала, рассказал Lenta.ru ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Он подчеркнул, что подобный конфликт мог бы начаться, если бы страны были абсолютно уверены в своей победе, обладали необходимыми для столкновения ресурсами и были готовы к рискам. По мнению эксперта, ни Северная, ни Южная Корея всем трём критериям не соответствуют.

Между Южной Кореей и Соединёнными Штатами заключён договор о взаимной обороне. По нему в случае нападения Севера на Юг Северу придётся драться не с Южной Кореей, а с Южной Кореей, Соединёнными Штатами и всеми, кто прибежит на помощь. Есть в такой ситуации у Севера шансы на победу? Тут даже ядерное оружие ничего не решит, — отметил Асмолов.

Он добавил, что наличие у Пхеньяна ядерного оружия — это гарантия от нападения извне. По словам эксперта, ядерная угроза делает войну между Северной и Южной Кореей невыгодной, в том числе для Соединённых Штатов.

24 марта Южная Корея запустила снаряды в сторону Японского моря в ответных испытаниях на ракетные тесты Северной Кореи. Уточняется, что в рамках военных испытаний Южная Корея протестировала запуски ракет наземного, воздушного и морского базирования.