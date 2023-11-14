Политолог оценил вероятность войны на Тайване Политолог Марков: США разговорами о войне на Тайване пытаются изолировать КНР

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Война на Тайване вряд ли произойдет, так как она невыгодна ни Китаю, ни США, заявил в беседе с «360» политолог Сергей Марков. По его словам, Вашингтон использует тему Тайваня с целью изоляции КНР.

Эти разговоры о войне — прежде всего пропаганда со стороны США с целью добиться изоляции Китая в Тихоокеанском регионе и сформировать там антикитайскую коалицию под своим руководством. <...> Я думаю, что никакой войны на Тайване не будет, поскольку Китай не хочет воевать. Эта война разгромит тайваньскую экономику, а она очень мощная, — отметил эксперт.

Он высказал мнение, что в планах Китая — интеграция Тайваня по «гонконгскому» образцу, то есть постепенное, медленное проникновение с сохранением развитой экономики острова и особенностей его политической системы.

США в свою очередь не будут радикально менять свою политику в отношении Тайваня, продолжил политолог. Внешне они продолжат не признавать его в качестве независимого государства, но фактически будут и дальше поставлять на остров оружие и неформально обещать военную поддержку. А также работать над изменением сознания тайванцев в направлении их обособления от Китая, как это было в свое время сделано на Украине по отношению к России.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что анонсированные переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, которые должны пройти 15 ноября в Сан-Франциско в рамках саммита АТЭС, не приведут к разрядке напряженности между двумя странами. Тем не менее, как пояснил эксперт, возможно, удастся найти компромиссы по некоторым вопросам.