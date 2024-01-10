Политолог оценил вероятность военного конфликта на Тайване Политолог Светов: вооруженный конфликт на Тайване невыгоден никому

Фото: Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если военный конфликт вокруг Тайваня станет реальностью, то потери от него могут достичь планетарного масштаба, поэтому вооруженное противостояние невыгодно никому, рассказал в беседе с Пятым каналом политолог Юрий Светов. По его мнению, конфликт может нанести очень сильный удар по мировой экономике, в том числе по основным участникам противостояния — Китаю и США.

Эксперт выразил уверенность, что военный исход противостояния сам по себе невыгоден ни Пекину, ни Вашингтону, хоть и по разным причинам. Так, для США это может стать третьим конфликтом после Украины и Ближнего Востока, и его Штаты могут просто не потянуть. А власти КНР никогда не скрывали, что хотели бы воссоединиться с Тайванем мирным путем, несмотря на то что Китай сегодня обладает самыми большими в мире военно-морским флотом и армией, оснащенными современным вооружением.

По мнению политолога, китайское руководство понимает, что в результате военных действий Тайвань будет попросту стерт с лица Земли и именно Китаю придется заниматься его восстановлением.

Ранее аналитики информационного агентства Bloomberg подсчитали, что военная эскалация конфликта вокруг Тайваня приведет к сокращению мирового валового внутреннего продукта на 10%. По их словам, совокупный ущерб от таких событий составит примерно $10 трлн.