Политолог оценил вероятность реального конфликта России с Европой Политолог Вафин: прямой конфликт России со странами ЕС означает ядерную войну

Фото: МО РФ

Прямое военное столкновение России со странами Евросоюза будет означать ядерную войну, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Артур Вафин. Таким образом он прокомментировал заявление президента Чехии Петра Павела о том, что Россия остается главной угрозой для ЕС.

Ранее чешский лидер заявил, что из-за угрозы, якобы исходящей от России, европейские армии готовятся к военному конфликту высокой интенсивности. Политолог объяснил, почему считает масштабный конфликт между Россией и европейскими странами невозможным.

Потому что это означает ядерную войну, которая грозит всему миру полным уничтожением. Риторику чешского президента следует расценивать как популистскую, заискивающую не столько перед чешским народом, сколько перед американскими элитами, — отметил Вафин.

Он добавил, что заявления, подобные высказываниям чешского президента, делают те, кто «отдал свои страны на откуп истинным угрозам национальных экономик, идентичности, культуры и безопасности». Как предположил эксперт, Петр Павел понимает это и потому перекладывает вопрос европейской безопасности «с больной головы на здоровую».

Ранее экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе подверг критике предложение Чехии, согласно которому российские дипломаты должны передвигаться только внутри одной страны Евросоюза. По словам Орджоникидзе, это нарушает смысл Шенгенских соглашений, однако не исключено, что Евросоюз пойдет на такой шаг.