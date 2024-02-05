Политолог оценил вероятность переворота на Украине Политолог Блохин: визит Нуланд в Киев не связан с угрозой переворота на Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Текущая ситуация на Украине не является настолько критичной, чтобы говорить о риске военного переворота в стране, заявил в беседе с Lenta.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин. По его словам, предположения о том, что визит в конце января в Киев заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд связан с возможностью военного переворота на Украине, неверны.

Блохин исключил вероятность подобного развития событий, заявив, что говорить о военном перевороте на Украине пока не приходится. По словам эксперта, визит Нуланд на Украину имеет иные цели.

В США идет конфликт между республиканцами и демократами относительно помощи Киеву. Очевидно, что многие на Украине стали переживать, что США откажутся от этой поддержки. Нуланд приехала как раз продемонстрировать <...> солидарность США с Украиной, — пояснил политолог.

Он напомнил, что Виктория Нуланд является одним из ключевых игроков, внесших свой вклад в отрыв Украины от России.

Ранее журналист издания Asia TImes Стивен Брайен предположил, что Нуланд могла приехать в Киев ради предотвращения угрозы военного переворота на Украине. По мнению Брайена, такая угроза могла исходить от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.