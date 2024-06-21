Политолог оценил вероятность обсуждения ЯО между Россией и США Политолог Дудаков: РФ не станет вести с США диалог по ЯО без привязки к Украине

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Россия вряд ли вернется на переговорный трек по теме ядерных рисков и контроля над вооружениями без привязки к ситуации на Украине, заявил в беседе с «360» политолог и американист Малек Дудаков. Он напомнил, что ВСУ прежде атаковали российские объекты, связанные с ядерной безопасностью.

На текущий момент думаю, что российская сторона не заинтересована в каком-то диалоге по стратегическим вооружениям с США. Потому что, как мы видим, ситуация на Украине напрямую угрожает стратегическим интересам России, — уточнил Дудаков.

Он также отметил, что Вашингтон пытается навязать этот диалог Москве, так как он сильно отстает от РФ в гонке стратегических вооружений. Похожая ситуация наблюдается в США и в сфере подводных лодок, так как именно Россия выпускает корабли последнего поколения.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что диалог с США по теме сокращения стратегических наступательных вооружений может начаться только после отмены поставок вооружения для Украины. В противном случае такие предложения из Вашингтона, по его мнению, выглядят циничными.