Политолог оценил вероятность начала холодной войны между США и Китаем Политолог Наумов: визит в Тайвань положил начало холодной войне США и КНР

Фото: shutterstock

Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань положил начало холодной войне между Китаем и США, убежден политолог Сергей Наумов. Он отметил, что Китай считает Тайвань своей негласной провинцией. Поэтому власти КНР утверждают, что с ее визитом произошло вторжение Штатов во внутренние дела государства, пишет Live 24.

Пекин закрыл воздушное пространство Тайваньского пролива для гражданских самолетов, направил туда авианосцы, однако, это не остановило американцев, показавших, что они не боятся большой войны. Китайцы эту пощечину не простят, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе накалена до предела. Это начало холодной войны между Китаем и США, — заявил политолог.

США пытаются сдерживать экономическое и военное развитие Китая, создавая конфликты вокруг Тайваня, но при этом избегая военного столкновения, считает Наумов. Он добавил, что Вашингтон назвал визит Пелоси ее личной инициативой, чтобы избежать возможной жесткой реакции со стороны КНР.

Китай вряд ли пойдет на разрыв дипломатических отношений с США после приезда спикера палаты председателей США Нэнси Пелоси на Тайвань, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Маслов. По его словам, КНР никогда не принимал резких шагов, однако может применить ответные меры. То развитие ситуации, которое есть сейчас, грозит военной катастрофой в Азии, заключил эксперт.