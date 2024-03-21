Политолог оценил вероятность милитаризации экономик стран НАТО Политолог Леви назвал низкой вероятность милитаризации экономик стран НАТО

Фото: Classen/Global Look Press

Вероятность милитаризации экономик стран-участниц НАТО низкая, заявил политолог Дмитрий Леви. Комментируя ситуацию Lenta.ru, эксперт уточнил, что речь идет об увеличении затрат на военно-промышленные комплексы (ВПК) и создании запасов, но не о переходе на «военные рельсы». По его словам, страны Запада будут закупать вооружения у США.

Речь идет об увеличении объемов трат, о создании запасов. Но ни в коем случае не о «военных рельсах», — отметил Леви.

По его словам, страны-участницы НАТО переосмыслили необходимость финансирования оборонной индустрии достаточно давно, когда президентом США был Дональд Трамп. Именно он говорил, что нужно увеличивать вложения в ВПК.

Это произошло еще давно, когда во время своего президентства в США Дональд Трамп говорил о том, что ставит под вопрос систему финансирования альянса. Это был первый сигнал, который заставил европейцев задуматься, — пояснил политолог.

Директор норвежско-финской оборонной группы компаний Nammo Мортен Брандтсег ранее заявил, что большое число ресурсов производственных мощностей в Европе отдается дата-центрам TikTok для хранения «видео с котиками», в то время как Европейскому региону необходимо перестроить производство на военный лад. Он призвал к изменению законодательства для решения этого вопроса.