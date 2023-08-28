Политолог оценил вероятность интервенции Франции в Нигер после слов Макрона Политолог Федоров: Франция попытается свергнуть власти Нигера чужими руками

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Франция вряд ли будет напрямую участвовать в военном вторжении в Нигер вместе с ЭКОВАС, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По мнению политолога, задача президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего о готовности поддержать интервентов, заключается в том, чтобы свергнуть нынешние власти Нигера при помощи их враждебно настроенных соседей в Западной Африке.

Будут оказывать поддержку в плане разведки, военно-технической помощи, материальную поддержку. Французы присутствуют в соседних странах, да и в Нигере не известно, вывели всех или нет, — отметил Федоров.

Он отметил, что в ходе операции «Бархан», которую ВС Франции проводили в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере, за восемь лет погибло 58 французов. По его словам, это очень болезненно восприняли во Франции

Поэтому если сейчас пойдут так сказать грузы 200 из Нигера во Францию, для Макрона это будет неудобный случай, тем более политическая ситуация достаточно сложная. Сейчас начнется парламентский год, опять у него нет большинства в нижней палате, он ищет союзников, которых никак не может найти. А если еще будет неудачная интервенция в Африке, еще больше на него свалится. Поэтому возможные неудачи ему сейчас ни к чему. Захотят свергнуть правительство в Нигере чужими руками, — констатировал Федоров.

Ранее в ходе выступления на ежегодной конференции послов Франции Макрон заявил, что Париж поддержит дипломатические, а если будет решено, то и военные усилия ЭКОВАС для восстановления конституционного порядка в Нигере. Макрон также заявил, что продолжает считать легитимным президентом Нигера Мохамеда Базума, отстраненного от власти военными мятежниками.

Кроме того, президент Франции заявил, что посол страны в Нигере Сильвен Итте остается на своем посту. 25 августа лидеры мятежников потребовали от него покинуть Нигер в течение 48 часов.