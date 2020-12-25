Политолог оценил вероятность дефолта на Украине

https://static.news.ru/photo/c9ec3f58-4697-11eb-985b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Global Look Press

Главным вопросом финансовой политики Украины остаётся объём государственного долга, его объём может доходить до 2,5 трлн гривен (около $90 млрд). Госдолг сейчас составляет 63% от ВВП Украины. При этом политолог Богдан Безпалько считает, что Запад не даст Украине объявить дефолт.

Официального дефолта на Украине не будет, но не по экономическим, а по политическим причинам. Дефолт Украины означает признание ошибочности пути, который был избран украинскими элитами в 2014 году, — заявил ФБА «Экономика сегодня» Безпалько.

По его словам, Украина за семь лет не совершила прорыва ни в производстве, ни в сельском хозяйстве. Кроме того, «западные спонсоры» создали в стране режим, ограничивающий её государственный суверенитет. Об этом говорит принятый закон о продаже земли и ограничения экспорта леса-кругляка в Евросоюз из западных областей. Внешнее происхождение этих украинских нормативных актов можно проследить по рекомендациям Киеву со стороны МВФ, ЕС и США, считает политолог.

Экономика разваливается, но отказ от госдолга невозможен. Заимствования будут компенсироваться за счёт граждан: газовые тарифы с 2014 года увеличились в 15 раз. Власти выбивают деньги из населения, чтобы оплачивать долговую кабалу, которая является результатом украинской государственной политики последних лет, — добавил Безпалько.

Как писал NEWS.ru, ошибки правительства Украины в управлении экономикой страны в период пандемии коронавируса могут привести к национальному дефолту, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Депутат заявил, что большинство платежей казначейства уже заморожены, эта участь пока не постигла лишь зарплаты и пенсии. Всё это говорит о преддефолтном состоянии. Рабинович подчеркнул, что больше невозможно смотреть со стороны, как «тупое, дебильное, воровское правительство добивает государство».