Политолог оценил шансы на проведение мирных переговоров с Украиной Политолог Коньков: Россия всегда готова к мирным переговорам

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Переговоры между Россией и Украиной могут пройти в 2024 году, Москва всегда готова к мирному урегулированию конфликта, заявил политолог Александр Коньков. В беседе с Lenta.ru эксперт подчеркнул, что при этом Россия не может быть уверена, что Киев выполнит договоренности, к которым могут прийти страны.

Даже если представить, что Украина вернется к переговорам, то где гарантии того, что результаты этих переговоров будут реализованы, с учетом той несамостоятельности, которая была проявлена весной 2022 года, — пояснил политолог.

Он напомнил, что в 2022 году были достигнуты предварительные договоренности между Москвой и Киевом. Но приезд премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Украину и его требования не подписывать соглашения с Россией в итоге привели к нормативному запрету со стороны президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры. Коньков уточнил, что Россия согласится на урегулирование конфликта только в том случае, если договоренности будут отвечать национальным интересам государства. «Формула Зеленского», по его словам, точно не будет лежать в основе переговоров.

Помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский ранее заявил, что готов возглавить делегацию в случае переговоров с Киевом. Он подчеркнул, что отправится на переговоры, если ему поступит соответствующий приказ. Таким образом Мединский отреагировал на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать встречу российской и украинской сторон в Анкаре.