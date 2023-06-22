Политолог оценил шанс возобновления зерновой сделки в случае ее остановки Политолог Леви назвал изменение политического вектора условием возобновления зерновой сделки

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В случае прекращения зерновой сделки переговоры о ней могут быть возобновлены спустя время, заявил в беседе с Lenta.ru политолог Дмитрий Леви. Однако, по его словам, соблюдение условий России по сделке возможно только в случае изменения политического вектора.

Для Европы и США мы стали токсичными. Это не вопрос объективности, а политически навязанное восприятие. <...> Проблем договориться нет, есть проблема в репутации. Если вектор сменится, то западные страны будут готовы пойти нам навстречу, обсудить более выгодные для России условия сделки, — предположил Леви.

Он пояснил, что сделка работала не так, как задумывалось: выгодополучателями стали в основном европейские компании, занимающиеся складированием и переработкой. В этих условиях России крайне важно поддерживать отношения со странами Африки и Азии, в том числе с помощью зерновой сделки.

Российские удобрения, сельскохозяйственная продукция тоже относятся к зерновой сделке, именно эта часть практически не выполняется со стороны западных партнеров. Если никаких телодвижений в этом направлении не будет, то не будет и смысла возобновлять сделку, — резюмировал Леви.

Ранее политолог высказал мнение, что в случае прекращения зерновой сделки ситуация будет некритичной для всех ее участников, однако для Европы последствия заключаются в потере денег.