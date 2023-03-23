Политолог оценил роль России в отношениях с Китаем Политолог: Китай понимает, что Россия не согласится на роль младшего партнера

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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Россия не согласится на роль младшего партнера Китая, заявил в беседе с «ПолитЭкспертом» политолог Юрий Светов. По его словам, КНР это понимает. Эксперт подчеркнул, что Москве и Пекину нужно быть аккуратными в своих отношениях, ведь когда между странами случился конфликт во времена СССР, им понадобилось огромное количество времени для восстановления связей друг с другом.

Естественно, Москва на роль младшего партнера не согласится, и КНР это понимает, — рассказал Светов.

Политолог напомнил, что после Великой Отечественной войны между КНР и СССР сложились теплые отношения, однако все закончилось идеологическим конфликтом. Никита Хрущев считал, что Советский Союз приходится всем старшим братом, поэтому стал указывать киктайцам, что им делать, и потребовал развенчать культ личности Мао Цзедуна. За этим последовали конфликты между странами, в том числе столкновение на острове Даманском в 1969 году. На фоне проблем с СССР Китай решил сблизиться с США, отметил эксперт. Поэтому сейчас Москве и Пекину следует быть аккуратными, чтобы не рассориться вновь.

Китаист Леонид Ковачич ранее заявил, что сближение таких политических и экономических гигантов, как Россия и Китай, является главным страхом США и их союзников. По его словам, Запад понимает, что ему не удастся победить союз двух своих главных геополитических противников.