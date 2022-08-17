Политолог оценил риск привлечения Трампа к уголовной ответственности Политолог Дудаков: Трампа могут осудить за хранение документов после ухода из Белого дома

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global look Press

Дональд Трамп

Бывшего президента США Дональда Трампа не смогут привлечь к уголовной ответственности за рассекречивание разведданных в Twitter, убежден политолог-американист Малек Дудаков. Однако политического деятеля могут осудить за хранение документов после ухода из Белого дома, отметил эксперт. По его мнению, давление на Трампа имеет политические мотивы, пишет Lenta.ru.

Мы видим, что в отношении него сейчас идет расследование по двум статьям — это шпионаж и препятствие правосудию. Сложно предсказывать, до какого предела дойдет все это, но формально, конечно, могут его осудить. Но мы понимаем, что здесь и политический аспект тоже важен, не только строго юридический, — пояснил Дудаков.

Он подчеркнул, что даже если Трамп будет находиться под уголовным преследованием, он все равно сможет баллотироваться в президенты, так как Конституцией США это не воспрещается. Но находясь под следствием, будет сложно проводить избирательную кампанию, заключил политолог.

Экс-агент ЦРУ Дуглас Лондон обвинил Трампа в рассекречивании разведданных в соцсети. Речь идет о брифинге, когда бывшему главе Белого дома показали фотографии иранской базы, где проходили испытания баллистической ракеты. После увиденного Трамп использовал один из представленных снимков и выложил в соцсеть.