Политолог оценил реальные шансы на распад НАТО через два года Политолог Клинцевич не увидел предпосылок для распада НАТО в 2025 году

Фото: nato.int

Нет никаких предпосылок к тому, что НАТО распадется через два года из-за конфликта на Украине, заявил NEWS.ru руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. По его словам, США рассматривают Североатлантический альянс как глобального игрока, который будет контролировать весь мир. По этой причине американцы пытаются расширить НАТО в Азию.

Как-то сгущают краски. Предпосылок нет. Основная стратегия американцев – это расширение НАТО до глобального игрока, который будет контролировать весь мир. Поэтому США сейчас двигают НАТО в Азию, Тихоокеанский регион. Представительство НАТО уже открывают в Японии. Американцы хотят все свои военные многосторонние форматы, которые они наплодили, объединить с НАТО и сделать один большой глобальный гегемон, — сказал Клинцевич.

Политолог отметил, что основным врагом для себя американцы видят Китай, потому что сильно переживают из-за технологической гонки вооружений, которую навязывает Пекин.

Даже в какой-то части США ее проигрывают. Для них это единственный вариант – действовать объединенными силами. НАТО как раз втаскивается в том числе в это противостояние. США спокойно отметили, что контролируют Европу, им осталось только решить вопрос с Молдавией, и полное окружение России будет завершено. И дальше они сосредоточат все силы в Южную Азию, — подчеркнул Клинцевич.

Ранее издание The Atlantic сообщило, что НАТО может распасться к 2025 году из-за конфликта на Украине и вероятного сближения США с президентом России Владимиром Путиным.

До этого исследователь Ларс Педер Хага из Школы ВВС Норвегии заявил, что планы по вступлению Украины в НАТО являются надуманными. В беседе с NRK он подчеркнул, что присоединение Киева к Альянсу взамен на территории, взятые Россией под контроль, не имеет оснований на реализацию сейчас и в обозримом будущем.