Политолог оценил реакцию Запада на послание Путина Федеральному собранию Политолог Мирзаян: Запад усмотрел угрозу ядерной войны в послании Путина

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Запад усмотрел угрозу ядерной войны в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, рассказал политолог Геворг Мирзаян. В разговоре с LIFE.ru эксперт отметил, что в статье The New York Times уточнялось: такая реакция последует, если Запад «будет глубже втягиваться в украинский конфликт». При этом большинство изданий подчеркнули, что слова Путина стали реакцией на заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

Издания признают, что эти слова были реакцией на недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона, которое, по мнению Fox News, «означает готовность НАТО разместить на Украине войска», — пояснил Мирзаян.

По словам политолога, на Западе при этом понимают, что Путин не просто отвечал Макрону, но и предупреждал остальные страны. Мирзаян также обратил внимание, что экономические вопросы и укрепление социальной поддержки, о которых большую часть выступления говорил президент, затрагивались в европейских и американских СМИ поверхностно.

Что же касается экономики, то те СМИ, которые об этом говорили, не писали ни о грандиозных расходах (всем рукопожатным людям же известно, что денег у Москвы нет), ни о курсе власти на укрепление социального характера государства, — пояснил эксперт.

Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности, его длительность составила 2 часа 6 минут. Глава государства сделал ряд важных заявлений, в том числе о запуске новых нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных».