Политолог оценил предложение Макфола ввести налог на въезд для россиян Политолог Наумов: от налога на въезд для русских теплее на Западе не станет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение экс-посла США в России Майкла Макфола ввести налог для россиян на въезд в страны Запада говорит о глубокой обиде из-за безуспешности антироссийских санкций, заявил политолог Сергей Наумов. По его словам, граждане Европы могут замерзнуть этой зимой, а введение новых ограничений для жителей РФ им не поможет, пишет Live 24.

Вся эта чушь, которую они несут в русофобских порывах, говорит о глубокой внутренней обиде Запада из-за неэффективности антироссийских санкций. <...> Европейцы и вовсе могут замерзнуть этой зимой. И теплее от налога на въезд для русских им не станет, — отметил эксперт.

Согласно инициативе бывшего посла, средства, полученные от сбора налогов с россиян, должны быть преданы в Фонд реконструкции Украины.

Наумов сообщил: несмотря на заявления Макфола, за ошибки во внешней политике Штатов приходится расплачиваться простым американцам. Они уже ежедневно переплачивают за бензин и продукты, заключил политолог.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале в ответ на предложение экс-посла США Макфола брать с российских туристов налог в качестве компенсации за действия на Украине поинтересовалась, сколько американцы платят за «мясорубку», которую США устроили в Югославии и Ираке. По ее словам, Вашингтону необходимо восстанавливать эти страны.