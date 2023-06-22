Политолог оценил последствия прекращения зерновой сделки Политолог Леви назвал ситуацию в случае прекращения зерновой сделки некритичной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация в случае прекращения зерновой сделки будет некритичной для всех участников, заявил политолог Дмитрий Леви. Комментируя этот вопрос Lenta.ru, он отметил, что для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сделка была актуальна в преддверии выборов, а теперь государство готово спокойно от нее отказаться. Для Европы последствия заключаются в потере денег, считает политолог.

Что касается остальных участников, то для Европы это, конечно, в первую очередь, деньги. Деньги для бизнеса, перерабатывающих компаний, занятых складированием. Но в целом критичной ситуации здесь тоже нет, — отметил эксперт.

По словам политолога, страны уже успели запастись достаточным количеством зерна, поэтому готовы смириться с отказом России от продления сделки. Москва при этом находится на этапе ожидания контрнаступления ВСУ, которое, по мнению западных экспертов, может дать в этой ситуации более выгодные позиции за столом переговоров.

Европейцам не нужен этот козырь на руках у России. Впрочем, параллельно с этим Песков говорит о том, что зерновая сделка — это никакой не козырь, Россия может осуществлять поставки в бедные страны и бесплатно, — заключил Леви.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что в настоящее время предпосылок для продления Россией зерновой сделки нет. По его словам, существующие договоренности до сих пор не выполнены странами Запада, а ООН не в силах повлиять на них.