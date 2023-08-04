Политолог оценил последствия для РФ от участия Китая в заседании по Украине Политолог Мендкович предостерег от поспешных выводов из-за участия Китая в заседании по Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Ли Хуэй

Делать выводы о возможном прекращении поддержки России со стороны Китая после его участия в заседании по Украине в Саудовской Аравии пока слишком преждевременно, заявил NEWS.ru глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Политолог напомнил, что в Копенгагене ранее уже проходили переговоры о разрешении конфликта при участии Индии и других дружественных России стран, но никаких результатов они не принесли и никак не отразились на позициях сторон.

Безусловно, подобные дипломатические события надо отслеживать специалистам, но на основе самого факта их проведения делать поспешные выводы не стоит. У Китая достаточно прочное сотрудничество с Россией, в том числе потому что они обе являются жертвами агрессии. У Китая пытаются отнять Тайвань, у России — Херсонскую и Запорожскую области и Донбасс, — объяснил политолог.

По мнению Мендковича, высока вероятность, что на встрече в Саудовской Аравии представитель Китая вновь озвучит предложения по реализации мирного плана.

Но нужно учитывать, что этот мирный план не учитывает реалии конфликта России и Украины. Без прекращения агрессии против России и освобождения всех оккупированных украинцами территорий никакие переговоры невозможны, — добавил он.

Ранее МИД Китая сообщил, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй примет участие в международном заседании по украинским вопросам в Саудовской Аравии, которое может пройти в августе. Ожидается, что на переговоры пригласят представителей около 30 стран, среди которых нет России.