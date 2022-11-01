Политолог оценил перспективы сотрудничества Германии и Казахстана Политолог Брутер: обещание инвестиций подтолкнет Казахстан к сотрудничеству с Германией

Для Казахстана как для экспортера нефти и газа вопрос альтернативных источников энергии вряд ли актуален, как и сотрудничество в области «зеленого» водорода с Германией, рассказал в беседе с «Экономикой сегодня» политолог Владимир Брутер, комментируя соответствующее заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок. При этом эксперт отметил, что при обещании инвестиций власти Казахстана обратят внимание на перспективы сотрудничества с Берлином.

Деньги любят все, в том числе и в Казахстане. При обещании денег со стороны немцев в Астане будут готовы выслушать Берлин, — считает Брутер.

Политолог отметил, что Бербок не адаптирует повестку для разных стран, и даже в Центральной Азии продвигает вопрос «зеленой» энергетики, который, по мнению эксперта, актуален только для нее самой. Брутер убежден, что для Казахстана развитие альтернативных источников энергии не перспективно, а потому гипотетическое сотрудничество Астаны и Берлина будет держаться лишь на возможности многомиллиардных инвестиций.

Для Казахстана «зеленая» энергетика не перспективна — данная страна является экспортером нефти и газа, и вряд ли можно предположить, что для Астаны она вдруг станет интересным направлением. Этот вопрос актуален для Бербок, которая постоянно его педалирует. Она ничего другого не умеет, вот и привезла свою стандартную повестку в Центральную Азию, — высказался Брутер.

Бербок ранее в ходе встречи с главой МИД Казахстана Мухтара Тлеуберди заявила о планах развития водородного проекта у Каспийского моря в рамках инициативы Global gateway. По ее словам, с 2030 года оттуда посредством электролиза воды ежегодно могут добываться 3 млн тонн зеленого водорода. Стороны отметили, что производство «зеленого» водорода обеспечит безопасность энергетических и сырьевых запасов Европы и Азии.

Член комитета бундестага по защите климата и энергетике от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре ранее заявил, что Германии предстоит отказаться от планов по переходу на «зелёную» экономику из-за проблем с газоснабжением. По мнению парламентария, срок службы атомных электростанций должен быть продлён, а властям следует отменить курс на отказ от угля.