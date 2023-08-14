Во внешней политике Латвии после смены главы правительства ничего не изменится, заявил NEWS.ru президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. По его словам, внешняя политика страны, которая в частности включает отношение к России и Белоруссии, формируется не внутри страны, а в Брюсселе, штаб-квартире НАТО и Вашингтоне. Так он прокомментировал отставку премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша.
Замена премьера в Латвии — это как замена прокладки в текущем кухонном кране. Поменяли ее — кран продолжил выполнять ту же функцию. К примеру, в Польше роль премьер-министра велика. Но в Латвии это просто перестановка в партийной коалиции, чисто технический вопрос. Прокладка изнашивается и периодически ее надо менять. Надо дать избирателям возможность понаблюдать за сменой марионетки, — заявил Межевич.
Политолог обратил внимание, что отношение к русскоязычным в Латвии также никак не изменится.
Вопрос депортации русскоязычных — внутрипартийный консенсус в Латвии. Расхождения могут быть только по вопросу дать ли депортируемым русским бутылочку воды или нет. По поводу самой депортаций дискуссий точно не будет, — отметил Межевич.
Кариньш сообщил, что официальное прошение об отставке кабмина будет передано в администрацию президента уже в четверг, 17 августа. Кариньш был известен активной поддержкой Украины. В частности, он обещал передать Киеву все вертолеты, имеющиеся в распоряжении республики.