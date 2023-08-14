Политолог оценил отставку премьер-министра Латвии Политолог Межевич: после смены премьер-министра в Латвии ничего не изменится

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Кришьянис Кариньш

Во внешней политике Латвии после смены главы правительства ничего не изменится, заявил NEWS.ru президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. По его словам, внешняя политика страны, которая в частности включает отношение к России и Белоруссии, формируется не внутри страны, а в Брюсселе, штаб-квартире НАТО и Вашингтоне. Так он прокомментировал отставку премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша.

Замена премьера в Латвии — это как замена прокладки в текущем кухонном кране. Поменяли ее — кран продолжил выполнять ту же функцию. К примеру, в Польше роль премьер-министра велика. Но в Латвии это просто перестановка в партийной коалиции, чисто технический вопрос. Прокладка изнашивается и периодически ее надо менять. Надо дать избирателям возможность понаблюдать за сменой марионетки, — заявил Межевич.

Политолог обратил внимание, что отношение к русскоязычным в Латвии также никак не изменится.

Вопрос депортации русскоязычных — внутрипартийный консенсус в Латвии. Расхождения могут быть только по вопросу дать ли депортируемым русским бутылочку воды или нет. По поводу самой депортаций дискуссий точно не будет, — отметил Межевич.

Кариньш сообщил, что официальное прошение об отставке кабмина будет передано в администрацию президента уже в четверг, 17 августа. Кариньш был известен активной поддержкой Украины. В частности, он обещал передать Киеву все вертолеты, имеющиеся в распоряжении республики.