Политолог, журналист Юрий Светов прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что в резком снижении мировых цен на нефть виноват спор между Россией и Саудовской Аравией.
Насчёт фейковых новостей не знаю — это «специализация», он различает, какие фейковые, какие — нет. Обвинение направлено в адрес России. Хотя Россия не является членом ОПЕК, но присоединилась, чтобы как-то регулировать рынки сбыта, — отметил эксперт.
По его словам, в наступившем году российская сторона сочла невыгодным продление соглашения, на что имеет полное право. При этом он подчеркнул, что Соединённые Штаты не принимают участие в урегулировании рынка нефти и газа, однако упорно пытаются оттуда всех выдавить".
Не так давно Трамп громогласно говорил о том, что они своей нефтью зальют весь мир, — напомнил Светов.
Он считает, что развитие ситуации будет зависеть от действий Саудовской Аравии. Так, если она снизит цены, чтобы нефть покупали в условиях, когда в экономике может возникнуть кризис из-за коронавируса, то возникнут проблемы,
Как писал NEWS.ru, цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума. Дешевеют акции крупнейших компаний.
Обвал случился после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.
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