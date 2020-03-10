https://static.news.ru/photo/5773c400-62ae-11ea-9169-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Политолог, журналист Юрий Светов прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что в резком снижении мировых цен на нефть виноват спор между Россией и Саудовской Аравией.

Насчёт фейковых новостей не знаю — это «специализация», он различает, какие фейковые, какие — нет. Обвинение направлено в адрес России. Хотя Россия не является членом ОПЕК, но присоединилась, чтобы как-то регулировать рынки сбыта, — отметил эксперт.

По его словам, в наступившем году российская сторона сочла невыгодным продление соглашения, на что имеет полное право. При этом он подчеркнул, что Соединённые Штаты не принимают участие в урегулировании рынка нефти и газа, однако упорно пытаются оттуда всех выдавить".

Не так давно Трамп громогласно говорил о том, что они своей нефтью зальют весь мир, — напомнил Светов.

Он считает, что развитие ситуации будет зависеть от действий Саудовской Аравии. Так, если она снизит цены, чтобы нефть покупали в условиях, когда в экономике может возникнуть кризис из-за коронавируса, то возникнут проблемы, передаёт радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума. Дешевеют акции крупнейших компаний.

Обвал случился после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.