Политолог оценил необходимость китайского вооружения для России Политолог Кортунов: у России нет потребности в поставках китайского вооружения

Фото: Ju Zhenhua/Xinhua/Global Look Press

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил NEWS.ru, что Россия не нуждается в помощи Китая в военной сфере. Он допустил поставки оборудования для производства вооружения, но с трудом представляет поставку оружия. Ранее газета Washington Post сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин дал поручение изыскать пути помощи России без нарушения западных санкций. Отмечается, что Пекин старается поддержать Москву в дипломатической и военной сферах.

В случае военной помощи возможны санкции со стороны США, есть отдельные направления санкционного давления, связанные с военно-техническим сотрудничеством, но, как правило, это относится к поставкам российских вооружений. Так чтобы России что-то представляли, американцам надо придумать новую формулу. Однако не факт, что Россия нуждается в китайских поставках. Может быть, какая-та поставка оборудования, которая может быть использована для производства вооружения. Но я с трудом представляю, чтобы Китай начнет в ходе товарообмена поставлять образцы вооружений. Такой потребности у России сейчас нет, — сказал Кортунов.

Политолог напомнил, что санкции Вашингтона распространяются на те позиции, которые связаны с западными технологиями или использованием доллара как американской системы финансовых расчетов. Если речь идет о поставках китайского оборудования без американских компонентов и если расчеты ведутся в национальной валюте, то никаких препятствий для товарообмена нет.

По данным Washington Post, Москва в последние недели якобы обращалась к Пекину с просьбами о расширении поддержки и будто выражала при этом разочарование по поводу таких шагов со стороны Китая. При этом, по сведениям газеты, Россия призывала КНР действовать по линии совместного февральского заявления Владимира Путина и Си Цзиньпина, в котором говорилось, что дружба между двумя странами «не имеет границ».