Политолог оценил итоги противостояния России и Запада на G20 Политолог Оленченко: Россия смогла отстоять самостоятельность G20

Россия смогла отстоять самостоятельность G20 в ходе противостояние США и их союзникам на саммите,рассказал «Радио 1» политолог Владимир Оленченко. Он отметил, что декларация по решению украинского конфликта оказалась сбалансированной и отражала разные взгляды на его разрешение, несмотря на давление Запада.

Было противостояние, которое генерировали США и их союзники, оно было направлено на то, чтобы расколоть организацию и подчинить её своим интересам и выгодам. Мы сумели отстоять самостоятельность организации и её экономический профиль, — сказал Оленченко.

Политолог подчеркнул, что разработка итоговой декларации — это большое достижение. Он напомнил, что на предыдущем форуме в Юго-Восточной Азии прийти к общему мнению так и не удалось.

Лидеры стран G20 ранее завершили саммит на Бали принятием итогового заявления о конфликте на Украине и ситуации в мире. Декларация не носила откровенно антироссийского характера, поскольку каждая формулировка в ней тщательно выверялась. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, представители стран Запада добавили в документ фразу о том, что многие делегации осудили Россию. Однако в тексте указано, что были изложены и иные точки зрения.