Политолог оценил идею президента Мексики о всеобщем перемирии Политолог Калачев назвал нереализуемой идею президента Мексики о всеобщем перемирии

Фото: Luis Barron / Eyepix Group/Global Look Press

Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Предложение президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора устроить всеобщее перемирие и завершить все войны можно назвать нереализуемой, так как между США и Россией военного конфликта нет, а Пекин с Вашингтоном соперничают скорее в торгово-экономическом плане, заявил политолог Константин Калачев в разговоре с Lenta.ru. Он также добавил, что такая инициатива положительным образом повлияет на образ мексиканского лидера в мире.

К реальной политике, боюсь, это отношения не имеет. Дело хорошее, я думаю, что многие поддержали бы, но инициатива неизбежно столкнется с реальностью. Прекрасная акция для того, чтобы привлечь внимание, с точки зрения цитируемости, с точки зрения привлекательности образа, с точки зрения позиционирования в мире Мексики и ее президента, — отметил Калачев.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал прекратить все торговые войны и военные конфликты в целях борьбы с глобальным кризисом. Он предложил закончить боевые действия между Россией и Украиной. По его мнению, следовало бы попросить США, Россию и Китай принять подобную инициативу и представить ее в ООН, пишет ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что установление перемирия между Украиной и Россией без возврата территорий приведет лишь к тому, что РФ получит передышку и конфликт продлится дольше. По его словам, Москва не откажется от своей геополитики и притязаний на бывшие советские республики. Украинский лидер добавил, что Россия просто воспользуется перемирием.