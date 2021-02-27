Политолог оценил готовность НАТО к войне с Россией

https://static.news.ru/photo/aea60dba-78e1-11eb-8c64-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

России грозит военное противостояние с Западом в случае обострения ситуации в Прибалтике. Такое мнение высказал политолог и эксперт по российско-прибалтийским отношениям Александр Носович.

При таких событиях военную поддержку Латвии, Литве или Эстонии окажут США. Не исключено, что те обратятся с такой просьбой к Соединённым Штатам для противодействия «недружественным действиям» Кремля.

Он добавил, что в Прибалтике часто используют в своих целях якобы грядущее российское «вторжение».

Ситуация беспроигрышная: блоковая дисциплина [НАТО], 5-я статья Вашингтонского договора, даже если кто-то заартачится, дескать, не желаем ввязываться, не взыщи — «все за одного», — цитирует Носовича KP.RU.

Ранее, как писал NEWS.ru, колумнист американского издания The National Interest Джон Россомандо порассуждал о том, что ждёт НАТО в случае военного конфликта с РФ в Европе. Журналист пришёл к выводу, что группировка российских войск быстро даст отпор соединениям Североатлантического альянса в Прибалтике, если не будет увеличено присутствие военных США на этом фланге.