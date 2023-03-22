Политолог объяснила разницу в отношении России и Запада к Африке Политолог Слепова: Россия не стремится превратить страны Африки в свои сателлиты

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Отличие отношения России и Запада к Африке заключается в том, что Москва не воспринимает этот континент как полигон для геополитических игр и не использует потребности его жителей как элемент торга, заявила в беседе с «ПолитЭкспертом» политолог Анастасия Слепова. По ее словам, Россия не стремится превратить африканские государства в свои сателлиты и готова проявлять по отношению к ним альтруизм. Эксперт убеждена, что российскому государству незнакомо понятие колониализма, поэтому ее отношения со странами Африки носят взаимовыгодный характер.

Москва не занимается превращением Африки в своего сателлита. С Африкой не только увеличивается торговый оборот, но и происходит переход к расчетам в национальных валютах, что говорит о сильном сближении стран и стратегическом характере кооперации. В отличие от стран Запада, для России африканский континент не является полигоном для геополитических игр, а первостепенные потребности жителей континента не используются как элемент торга, — пояснила Слепова.

Политолог добавила, что зерновая сделка лишний раз доказала, что Россия борется с несправедливостью по отношению к африканским государствам. Она отметила, что Москва готова поставлять зерно и удобрения на континент даже бесплатно. При этом страна не спекулирует на теме благотворительности, а лишь пытается помочь Африке, в отличие от Запада, и поспособствовать решению глобальной проблемы голода.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что в случае непродления продуктовой сделки Россия готова поставить Африке запланированный объем зерна бесплатно. Он добавил, что Москва настаивает на поставке зерна и удобрений в нуждающиеся, а не сытые европейские страны.