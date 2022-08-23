Политолог объяснил значимость документа по гарантиям безопасности Украины Политолог Кортунов: документ по гарантиями безопасности Украины облегчит переговоры с РФ

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Разработка документа о гарантиях безопасности для Украины поможет облегчить достижение мирных договоренностей с Россией, заявил генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он отметил, что работа над документом велась еще с начала спецоперации, при этом необходимо, чтобы гарантами выступили ведущие мировые державы в сфере международной безопасности, пишет Lenta.ru.

Украинская сторона назвала подготовленный текст «очень мощным». Кортунов убежден, что документ, который создавался в сотрудничестве с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, поможет в согласовании мирного договора между Москвой и Киевом.

Если будет достигнуто общее понимание и консенсус по вопросам гарантий безопасности, будет снят с повестки дня вопрос вступления Украины в НАТО и будут предусмотрены ограничения военно-технического сотрудничества между Украиной и Североатлантическим альянсом, то это может облегчить достижение политических договоренностей, — считает эксперт.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее анонсировал скорое появление документа по международным гарантиям безопасности для Украины. По его словам, он должен появиться 29-30 августа.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что страны Запада не смогут дать никаких гарантий безопасности Украине, поскольку это будет равно самоубийству. Политик уверен, что предоставить безопасность может только Россия, однако Киев от ее помощи отказался.