Политолог объяснил желание Зеленского остановить боевые действия к зиме Политолог Кваснюк: Зеленский хочет остановить боевые действия к зиме, иначе не хватит продуктов и оружия

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Президент Украины Владимир Зеленский хочет остановить боевые действия к зиме, так как иначе стране не хватит продуктов и оружия, заявил политолог Егор Кваснюк. Вооружённым силам Украины нужна пауза чтобы получить поставки по ленд-лизу, объяснил он в разговоре с Pravda.Ru.

Уже осенью не будет продуктов питания. То, что нужно было продать из продуктов питания в Европу, они уже продали. Поэтому Зеленский говорит, что до зимы мы разберёмся, остановим и так далее, — сказал Кваснюк.

При этом необходимой Украине военной помощью Запад, по мнению политолога, не обладает.

Надежду на то, что военная операция России на Украине закончится до начала зимы, Зеленский выразил 27 июня на саммите Группы семи (G7). Он также попросил у лидеров западных стран предоставить гарантии безопасности и заявил, что Киеву необходимы системы противовоздушной обороны. Помимо этого, украинский лидер попросил помощи в вопросе восстановления страны и призвал к содействию в экспорте зерна, одновременно подчеркнув необходимость ужесточения антироссийских санкций.

Что касается переговоров с Москвой, их, по мнению Зеленского, сейчас вести не время. Киев пойдёт на диалог, когда «вновь окажется в позиции сильного», отметил президент.