Политолог объяснил заявление посла России в Китае о военном союзе стран Политолог Маркелов: идея военного союза России и Китая отвергнута во избежание подозрений

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Посол России в Китае Андрей Денисов с Министром иностранных дел Китая Ван И

Заявление посла России в Китае Андрея Денисова об отсутствии предпосылок для создания военного союза между странами было сделано, чтобы опровергнуть их сотрудничество в рамках спецоперации на Украине, рассказал «360» политолог Сергей Маркелов. Эксперт также заявил, что Запад боится военного потенциала такого союза.

Тут крайне важно понимать интерпретацию слов. Денисов опроверг союз России и Китая именно в рамках организации специальной операции. <...> Если бы Денисов не прокомментировал отношения Китая и России, то начались бы пересуды. Ведь президент страны приехал во Владивосток. А там он мог договориться с Китаем о военно-техническом сотрудничестве в рамках спецоперации, — сказал Маркелов.

Политолог подтвердил, что военное сотрудничество между этими странами распланировано до 2025 года. В рамках этих мероприятий проведут различные учения и создадут совместные разработки, однако спецоперация останется только в зоне ведения России.

Посол России в КНР Андрей Денисов ранее сообщил, что не видит предпосылок для формирования военного союза Москвы и Пекина. По словам дипломата, руководители двух стран неоднократно подчеркивали, что к военному союзу Россия и Китай не стремятся. При этом, отметил Денисов, страны имеют одинаковый взгляд на политику «уважаемых» и «неуважаемых» партнеров на Западе и стремятся поддерживать друг друга в ООН при голосовании в Совете безопасности.