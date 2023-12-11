Политолог объяснил, зачем Зеленский поехал в Аргентину Политолог Мезюхо: Зеленский видит в Аргентине потенциального поставщика оружия

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский и Хавьер Милей

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает Аргентину как потенциальный источник получения оружия, заявил в беседе с «360» политолог, глава крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. По его словам, встреча украинского лидера с новым президентом латиноамериканской республики Хавьером Милеем прошла «на ногах», а сам визит стал транзитным на пути к главным западным кураторам.

Зеленский не ограничивается лишь Европой и США в плане выпрашивания финансовой и военной помощи. Он проколачивает все варианты, поэтому я не исключаю того, что в будущем господин Зеленский обратится к президенту Аргентины с просьбой предоставить какое-то вооружение, — высказал мнение политолог.

Он заметил, что президент Украины сегодня использует любую возможность для пиара. Кроме того, встреча с Зеленским несет определенные плюсы и для вновь избранного эксцентричного Хавьера Милея из-за наличия в стране большой украинской диаспоры. В целом, по мнению эксперта, встреча стала для Владимира Зеленского поводом установить контакты с проамерикански настроенным политиком.

Конечно, этот визит нельзя назвать специально подготовленным судя по тому, как прошли контакты на уровне глав государств. Можно говорить о том, что это была встреча на ногах. <...> Его визит в Аргентину во многом можно назвать транзитным по дороге к своим западным кураторам, — пояснил Мезюхо.

Ранее журналисты газеты Financial Times заявили, что Украина рискует потерять двух важных союзников уже в конце этой недели. Речь идет о США и Евросоюзе, которые могут принять решение отказаться от финансовой помощи Киеву.