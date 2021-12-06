Политолог объяснил, зачем США признали отставание в космической сфере

Замглавы космических операций США Дэвид Томпсон признал отставание США от Китая в освоении космических технологий, чтобы получить поддержку общества, заявил доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев ФБА «Экономика сегодня». Он предположил, что Томпсону специально дали возможность высказаться «сверху» для получения дополнительных средств на определённые проекты.

Дэвид Томпсон сделал сообщение, вероятно, с целью лоббирования каких-то проектов, на которые не хватает денег. Космические силы США пытаются получить поддержку у американской общественности и заставить политические круги и НАТО должным образом спонсировать их работу. Так ведомство пытается показать, что в условиях противоборства США и Китая Вашингтон не должен отставать, а наоборот, обязан догнать и перегнать Пекин, — сказал Перенджиев.

Он отметил, что Китай обошёл и Россию, которая, в свою очередь, сможет шагнуть вперёд, когда будет оптимизирована деятельность Роскосмоса и сотрудничающих с ним структур.

Успехи говорят, что Китай немного обошёл на повороте и Россию. Речь о таких фактах, как переброска лунохода и проведение исследований на теневой части луны. Наша страна пока что не смогла приблизиться к такому моменту, — сообщил политолог.

Ранее Дэвид Томпсон, комментируя конкуренцию в сфере гиперзвуковых технологий, заявил, что американцы «не так продвинуты» в этой области. По его словам, Россия давно превосходит Штаты. При этом Томпсон подчеркнул, что американские специалисты «очень быстро навёрстывают упущенное». Космические силы страны сейчас работают над «определением типа спутниковой группировки», которая позволит отслеживать гиперзвуковые ракеты. Он заявил, что это будет «новым вызовом».