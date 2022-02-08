Политолог объяснил, зачем Макрон решил встретиться с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон встречей с российским лидером Владимиром Путиным хотел заработать политические очки для себя и страны, заявил ФБА «Экономика сегодня» доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш . По его мнению, Макрону изначально нечего было предложить Кремлю.

С самого начала было понятно, что Макрон едет в Москву с пустыми руками. Смысл не в том, что Макрон что-то привезёт в Москву, а в том, что он может какие-то предложения увезти из российской столицы. <...> Макрон действует как чистый оппортунист, пытающийся заработать на кризисе вокруг Украины политические очки как для себя лично — у него на носу предвыборная гонка, — так и для Франции ввиду создания блока AUKUS, — сказал Коктыш.

Он добавил, что в украинском кризисе не всё зависит от США и переговоры с европейскими представителями могут принести эффект.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что переговорами с президентом России Владимиром Путиным добился деэскалации кризиса вокруг Украины. Путин оценил встречу как содержательную и полезную, главы государств общались пять часов.

Сегодня же, 8 февраля, Макрон прибыл с визитом в Киев. Перед началом встречи президент Украины Владимир Зеленский встретил своего коллегу в Мариинском дворце. Вместе с главой Франции прилетел министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан, который встретится с украинским главой МИД Дмитрием Кулебой.