Политолог объяснил, зачем Эфиопия стремится вступить в БРИКС Политолог Макаркин объяснил заявку Эфиопии в БРИКС желанием укрепить влияние в Африке

Фото: shutterstock

Эфиопия захотела вступить в БРИКС, чтобы повысить свой статус и оказывать влияние на глобальный Юг, однако это вряд ли будет иметь какие-либо экономические результаты, заявил в беседе с NEWS.ru вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Политолог отметил, что достаточно много таких стран хотят присоединиться к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР.

Они подают заявку, чтобы повысить свой статус и оказывать влияние, я не считаю, что это будет иметь какие-либо экономические результаты. В БРИКС Африку представляет ЮАР, и Эфиопия дает понять, что на материке есть и другие игроки со своими интересами и амбициями. Вообще, БРИКС — это больше не какая-то объединенная организация, а международная площадка, где страны могут поднять свои проблемы, вести переговоры, голосования, — пояснил Макаркин.

Политолог добавил, что вступление в БРИКС при этом не предполагает каких-либо обязательств перед другими странами объединения. По его мнению, для Эфиопии принадлежность к союзу скорее «психологический момент».

Ранее представитель МИД Эфиопии Мелес Алем заявил, что африканская страна официально подала заявку на вступление в БРИКС. Дипломат добавил, что в Аддис-Абебе ожидают от стран объединения положительного решения по этой просьбе.