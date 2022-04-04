Политолог объяснил выступление Зеленского на «Грэмми»

Выступление главы Украины Владимира Зеленского на музыкальной премии Grammy говорит о его бессилии как президента, считает политолог, журналист Юрий Светов. Как отметил он в беседе с «360», Зеленский предпочитает поддерживать свою активность в медиа, вместо реальных усилий для разрешения ситуации на Украине, поскольку сам является медийный персонажем.

Он сам по существу медийный человек, а не президент. Он появился достаточно неожиданно в политике из медийного пространства и продолжает жить по законам этого медийного пространства. Ему кажется, что у него здесь хорошо получается, гораздо лучше, чем в политических отношениях, — сказал политолог.

Как подчеркнул Светов, Зеленский беспомощен в ситуациях, когда нужно добиться от США закрыть небо или поставить Украине ещё больше оружия. У него только получается договориться с американцами о выступлениях на таких мероприятиях, как музыкальная премия.

Журналист также отметил, что подобное поведение как у поп-звёзд сейчас характерно многим политикам. Он привёл в пример премьера Великобритании Бориса Джонсона, который, по его словам, в первую очередь шоумен, а только потом политик. Для таких людей самое главное что-то сказать, что-то продемонстрировать, а содержательная сторона не важна, сказал Светов.

Накануне специальное обращение президента Украины Владимира Зеленского показала Национальная академия искусства и науки звукозаписи на церемонии вручения американской музыкальной премии «Грэмми». В своей речи он попросил не молчать и поддержать Украину любым.

Ранее представители культуры предлагали дать Зеленскому возможность выступить в рамках церемонии вручения кинопремии «Оскар», которая состоялась на минувшей неделе, но этого не произошло.