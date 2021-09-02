Политолог объяснил слова Эрдогана о «Крымской платформе»

Слова турецкого президент Реджепа Эрдогана, который сказал, что «Крымская платформа» станет действенным инструментом в деле освобождения Крыма, являются лишь отражением политики страны. Об этом Pravda.Ru рассказал политический эксперт Владимир Джаралла.

Заявление Эрдогана полностью отражает турецкую политическую линию, смысл которой состоит в том, чтобы не видеть никаких границ, нагло заходить на чужую территорию, нарушать любые сложившиеся традиции и смотреть — получится или нет, — считает эксперт.

Пример такой политики можно видеть вокруг ситуации по Нагорному Карабаху, ведь турецкая сторона, по сути, вооружила азербайджанскую армию, что привело к трагическому для Армении конфликту, который до сих пор продолжается, отмечает политолог.

Теперь же Турция рассматривает Украину, как одну из точек торгов с Россией. При этом Анкара считает, что у них существую рабочие отношения с Россией. Но подобные заявления можно рассматривать лишь как покушение на территориальную целостность России. Поэтому, в данной ситуации, российским властям стоит учитывать слова турецкого лидера и отвечать асимметрично, резюмировал Джаралла.

Ранее Эрдоган поддержал «Крымскую платформу». Он заявил, что позиция Анкары по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также непризнание аннексии Крыма останется неизменным и будет активно продвигаться на всех международных площадках.