Политолог объяснил скрытое значение визита Карлсона в Россию Политолог Марков: интервью Карлсона с Путиным пробьет блокаду Запада

Фото: Billy Bennight/The Photo Access/Global Look Press

Визит американского журналиста Такера Карлсона в Москву — важное событие, заявил политолог Сергей Марков в Telegram-канале «Логика Маркова». По его словам, интервью с президентом России Владимиром Путиным пробьет информационную блокаду Запада и сломает глухую политическую цензуру.

Правительства стран Запада поддерживают неофашистский режим и политику терроризма. И они знают об этом. Но население стран Запада не знает об этом, потому что действует жесткая цензура. <...> И интервью Путина Такеру может помочь разрушить эту информационную блокаду. Российская позиция настолько сильно ближе к правде и реальности, чем позиция Запада, что часто достаточно просто рассказать позицию России, — и миллионы людей согласятся с Россией и Путиным, — считает аналитик.

Ранее Карлсон сообщил, что будет добиваться интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Все предыдущие интервью политика в американской прессе являются не журналистикой, а пропагандой, и эту ситуацию нужно менять, пояснил экс-телеведущий.

До этого экс-телеведущий Fox News подтвердил, что в скором времени возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Для этого американец, по его словам, самостоятельно организовал и оплатил поездку в Москву, не получая поддержки от властей или кого бы то ни было.