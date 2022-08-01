Политолог объяснил причину кризиса в Косово вмешательством США Политолог Марков: кризис в Косово был спровоцирован США

Фото: Festim Beqiri/dpa/Global Look Press

Полицейские стоят на баррикаде, в то время как в городе слышны сирены

Кризис на севере Косово был спровоцирован вмешательством Соединенных Штатов, которые держат под контролем власть в непризнанной республике, считает глава Института политических исследований Сергей Марков. По его словам, власти ЕС и США хотят «унизить» сербов за пророссийские настроения, пишет «ПолитРоссия».

США и ЕС не хотят отдавать Белграду населенный сербами север Косово. Они хотят унизить сербов за упрямство и пророссийские настроения, — прокомментировал Марков.

Эксперт добавил, что пока Сербия будет поддерживать хорошие отношения с Россией, лидеры Запада не перестанут пытаться навредить сербскому народу. Он убежден, что через месяц конфликт разразится с новой силой из-за давления со стороны США. Однако реальная война маловероятна, так как волю сербов уже сильно подавили, считает политолог.

31 июля стало известно, что в северных районах самопровозглашенного Косово, населенных сербами, включили сирены воздушной тревоги. Местные жители начали строить баррикады на узких участках дорог. Представители местных СМИ сообщили о том, что несколько сербов получили огнестрельные ранения на пункте пропуска «Ярине». Конфликт произошел на фоне решения о прекращении действия сербских документов с 1 августа в Косово и Метохии.