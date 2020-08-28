Политолог объяснил последствия отказа Индии от учений в РФ

https://static.news.ru/photo/e1025158-ea7d-11ea-9e1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sumit Saraswat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политолог Евгений Булах заявил, что решение Нью-Дели не отправлять своих военнослужащих на международные учения «Кавказ-2020» является недальновидным и может привести к ухудшению отношений с Москвой.

Территориальный конфликт между Индией и Китаем давно известен. Индия, отказываясь от участия в общем мероприятии, таким образом высказывает свою точку зрения по этому поводу. Пока этот вопрос с Китаем не будет закрыт, рассматривать Индию как полноценного партнёра России будет очень сложно, — отметил политолог в беседе с URA.RU.

Булах считает, что отказом Индия пытается привлечь внимание Москвы к своей проблеме с Китаем. Эксперт подчеркнул, что Нью-Дели поступил грамотно, воздержавшись от категоричных заявлений и назвав причиной отказа пандемию коронавируса.

Повод — одно, а причина совершенно в ином. Чем тоньше используется сегодняшняя ситуация для выражения своих требований, тем выше и искуснее внешняя политика, — считает политолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что международные учения «Кавказ-2020» пройдут в России без участия военнослужащих Индии. Отказ от совместных с российской армией манёвров в Министерстве обороны Индии объяснили пандемической ситуацией с коронавирусом. Об этом рассказал представитель военного ведомства Нью-Дели. Отмечается, что Индия уже проинформировала Москву о своём решении.