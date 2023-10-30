Политолог объяснил популярность похищенной ХАМАС немки Политолог Макаркин: эмпатию к Лук вызвали распространившиеся кадры с ее телом

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Рикарда Лук показывает фотографию своей дочери Шани Лук

Образ похищенной ХАМАС немки Шани Лук стал таким популярным, потому что зрители своими глазами увидели ужасающие кадры с телом девушки, заявил политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его словам, эмпатия к человеку, оказавшемуся в подобной ситуации, сильно возрастает.

Люди наиболее эмоционально воспринимают то, что они видят. Видео с Шани Лук облетели весь мир. Когда людям рассказывают о каких-то событиях, они воспринимают все более отстраненно, но когда им это показывают, эмоции вспыхивают с другой силой. Запись похищения Шани Лук остается в интернете, люди могут просмотреть ее. Зрители могут не прочитать, а увидеть своими глазами, как все происходило, посочувствовать, — заявил Макаркин.

Политолог также добавил, что Лук была немкой, которая не имела никакого отношения к столкновениям между Израилем и Палестиной. По его словам, девушка приехала совсем из другой страны в туристических целях и случайно оказалась в такой трагической ситуации.

Ранее в СМИ распространились кадры, на которых 22-летняя Лук лежит без сознания со сломанными ногами в машине с бойцами ХАМАС. Однако ее родственники утверждали, что она жива. Мать сообщала, что дочь находится в больнице в секторе Газа в тяжелом состоянии. Затем в некоторых источниках появилась информация о том, что семье Лук поступали звонки от имени ХАМАС с требованием дать выкуп в €500 тыс. Как отмечается, полицейское расследование показало, что звонки поступали с территории Украины и не имеют никакого отношения к ХАМАС.

Позже президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что девушка была обезглавлена.