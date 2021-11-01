Политолог объяснил, почему Зеленскому придётся «идти на поклон» в Москву

Ошибочная энергетическая политика президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко привела к тому, что Киев будет вынужден «идти на поклон» в Москву. Украинским властям придётся соглашаться на любые условия «Газпрома», заявил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала UkrLive.

Власть сознательно — и Порошенко, и Зеленский — ничего не сделала для того, чтобы мы от угольной и газовой зависимости хоть какими-то путями от России избавились. <...> Опять пойдём на поклон к Москве, — подчеркнул он.

Корнейчук отметил, что Порошенко и Зеленский ведут бизнес в России. Из-за этого у Киева будет чрезвычайно слабая позиция на возможных переговорах с «Газпромом».

Потому что сейчас, когда мы придём к «Газпрому», он может выставлять любую цену на свой газ и мы вынуждены будем соглашаться, — пояснил политолог.

Он считает, что начать переговоры с Россией по прямым закупкам газа Украина будет вынуждена максимум через месяц.

Ранее стало известно, что транзит российского природного газа через территорию Украины с 1 ноября сократился на треть по сравнению с 1 октября и достиг 57 млн куб. м в сутки. Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Согласно его прогнозу, к концу весны «Газпром» недопоставит в Европу 5 млрд куб. м.