Политолог объяснил, почему Зеленского не пустили в Израиль Политолог Тарасов: Израилю сейчас не до Зеленского

Фото: Офис Президента Украины

Намерение Владимира Зеленского посетить с визитом Израиль после обострения кризиса в секторе Газа осталось неосуществленным, так как Тель-Авиву сейчас не до президента Украины, рассказал в беседе с «Царьградом» политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. По его словам, украинский лидер пытается вновь оказаться в центре мирового информационного пространства, откуда он был вытеснен ближневосточными событиями.

Украинские события и сам Зеленский выпали из эпицентра информационного пространства мирового, и сейчас быть в Израиле для него — это пытаться вернуть себе этот капитал, эти позиции. Израилю сейчас не до этого, не до игр, у него своих полно проблем, и он не стремится решать проблемы Зеленского, — объяснил эксперт.

Как предположил политолог, президент Украины видит, что фокус внимания Запада сместился на новый проблемный регион, и чтобы напомнить о себе, Зеленский намеревался показать себя в эпицентре мировой новостной повестки. Однако власти Израиля отказали ему в визите, объяснив, что сейчас «весьма неподходящее время».

При этом, как отметил в беседе с изданием журналист-международник Андрей Школьников, у ситуации нет никаких геополитических причин.

Он просто там никому не нужен, — высказал мнение эксперт.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял попытку Владимира Зеленского вернуть внимание Запада к собственной персоне путем посещения Израиля. «Все кончено!» — заявил политик.