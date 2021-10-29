Политолог объяснил, почему Зеленский «истерит» и говорит «бред»

Все ключевые темы, которые связаны с президентом Украины Владимиром Зеленским, жёстко осуждаются населением, а сам он теряет популярность. Об этом заявил в эфире «Полного контакта» украинский политолог Михаил Погребинский, рассказывая, почему тот «истерит».

То есть представление о том, кто сейчас у власти, у населения определилось. И это одна из причин, почему Зеленский нервничает, я бы даже сказал истерит, говорит всякий бред, в который ни сам не верит, — сказал Погребинский.

Он отметил, что даже такой известный олигарх, как Ринaт Ахметов начал критиковать Зеленского с помощью своих СМИ. Теряeт Зеленский поддержку и на Западе, где начали поддерживать тех украинских политиков, которые действуют против президента.

По словам Погрeбинского, на Украине есть значительная часть населения, которая в своём мнении ориентируется на точку зрения западных CМИ. Также есть силы, которые намеренно дискредитирует Зeленского, и среди неё почти одни противники России.

Ранее Погребинский объяснил, что рассуждения Зеленского о полномасштабной войне с Россией, вероятнее всего, являются ответной реакцией на слова Путина «о недопустимости появления на границах России враждебного государства».