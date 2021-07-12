Политолог объяснил, почему в США отклонили идею санкций против СП-2

Американские санкции в отношении «Северного потока — 2» стали бы излишними, это вызвало бы столкновение интересов США, Германии и других европейских государств, поэтому сенат Конгресса США отклонил законопроект о них, сообщил политолог Александр Дудчак «Народным Новостям». Он добавил, что в Штатах пользуются сложившейся на газовом рынке в Европе обстановкой.

Введение новых санкций было бы прямым вызовом Германии и другим европейским странам. США не могут предложить альтернативу «Северному потоку — 2». Было понятно, что американцы сами пользуются ситуацией, которая сложилась на европейском газовом рынке. Они долгое время отправляли свой сжиженный газ в страны Азии, что было выгодно, — сказал Дудчак.

Он считает, что поддержка санкций против газопровода подняла бы цены и Вашингтон решил не давить на европейские страны. Политолог отметил, что США сами зависят от стран, в отношении которых вводят ограничения.

Ранее сообщалось, что сенат Конгресса США, скорее всего, не поддержит предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2». Демократы также заявили, что «не желают мешать президенту США Джо Байдену во взаимодействии с Россией» на фоне слухов о её возможном вторжении на Украину. Ожидается, что законопроект Круза не сможет преодолеть порог в 60 голосов.