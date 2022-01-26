Политолог объяснил, почему в США назвали Харьков российским городом

Телеведущие CNN назвали Харьков российским городом, потому что в восприятии американцев до сих пор существует СССР, сообщил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв телеканалу «360». Он напомнил, что во время конфликта в Грузии 2008 года в США путали грузинские города с южноосетинскими и абхазскими.

Действительно, бывают удивительные случайности. Но то, что в подсознании для них Украина — это Россия, — это факт. То есть эта случайность по-своему не случайна. <..> Понимаете, в душе они все живут в Советском Союзе, в том мире, в котором есть Советский Союз и его границы. И тут они не скоро изменятся. А может, и хорошо. Может, к тому времени что-то изменится в жизни и меняться им не придётся, — сказал Журавлёв.

Сюжет CNN о военных учениях РФ показали 25 января в прямом эфире перед интервью с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Надпись «Kharkiv, Russia» держалась на экране порядка 20 секунд. Телевидение показало танки и другую технику в поле, а также установки разминирования местности.