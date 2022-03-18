Политолог объяснил, почему в России не почувствуют отказ США от её урана

В России не почувствуют отказ США от её урана на фоне всех введённых против страны санкций, заявил политолог, ведущий научный сотрудник Центра безопасности РАН Константин Блохин ФБА «Экономика сегодня». На Россию уже наложили больше санкций, чем на Северную Корею или Иран, отметил он.

Сенаторы США сделали то, что предлагали российские ультрапатриоты. Российские и казахстанские поставки урана обеспечивают примерно 20% выработки электроэнергии в американской экономике. <...> Негативный эффект для РФ от подобного решения будет, но против нас было введено такое количество санкций, что этот шаг мы не почувствуем. Общий объём санкций против РФ сегодня больше, чем против Ирана и КНДР, — сказал Блохин.

Он добавил, что отказ от российского урана ударит и по налогоплательщикам в США, так как они будут больше платить за электричество.

Законопроект о запрете импорта российского урана внесли на рассмотрение американские сенаторы-республиканцы. По словам одного из авторов предложения Джона Баррасо, США не должны ограничиваться запретом на поставки нефти. Он добавил, что в перспективе следует отказаться от российского импорта в целом. По его словам, данный шаг повысит энергобезопасность США. Он отметил, что в качестве альтернативы можно увеличить добычу урана в штате Вайоминг.