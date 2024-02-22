Политолог объяснил, почему в МИД РФ рады реакции США на подарок Ким Чен Ыну Политолог Ткаченко: МИД РФ может сравнить подарок Киму с нарушением США норм ООН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подарок автомобиля от российской стороны северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну можно считать нарушением санкций ООН, которые Москва приняла в отношении КНДР, рассказал NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко. По его словам, в МИД РФ рады реакции Госдепа США на нарушение, так как сами США часто не соблюдают правила ООН.

Когда-то Россия была очень возмущена ядерной программой Северной Кореи и в едином порыве с Китаем приняла список санкций. В нем есть автомобили, так что это считается нарушением. Однако США столько раз нарушали нормы ООН, что в МИД РФ рады такой реакции Госдепа, можно сравнить это нарушение с американскими, — заявил Ткаченко.

По его словам, очевидно, что этот подарок не имеет никакого отношения ни к безопасности, ни к обороне, и не подрывает ничью безопасность. Политолог отметил, что действия Москвы ни на что не повлияют.

Мы подарили автомобиль, а Соединенные Штаты пожали плечами, сделали замечание, а скоро все об этом забудут, — заявил Ткаченко.

Ранее президент России Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль марки Aurus. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил выбор подарка — машина понравилась главе КНДР во время посещения космодрома «Восточный».

В ответ на это официальный представитель госдепа Мэттью Миллер отметил, что передача автомобиля нарушает санкции Совбеза ООН. Миллер не уточнил, какие меры могут быть приняты в отношении России или КНДР.